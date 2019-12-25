В Ленобласти застолье закончилось поножовщиной

Пострадавший доставлен в больницу.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 19 июня в полицию Всеволожского района поступило известие о ножевом ранении в доме 4Б по Приозерскому шоссе в д. Вартемяги. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что мужчина 1959 года ударил ножом знакомого после совместного распития спиртных напитков. Известно, что между подозреваемым и потерпевшим внезапно вспыхнул конфликт.

Пострадавший доставлен в больницу. Дебошир задержан сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что ссора супругов на Авангардной улице закончилась поножовщиной.

Фото: Pixabay