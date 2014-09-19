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На Суздальском проспекте горел легковой автомобиль

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Сведений о пострадавших нет.

В Выборгском районе у дома 29 по Суздальскому проспекту 10 декабря горел легковой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о пожаре поступила на пульт спасателей в 15:46. В машине полыхал моторный отсек. С огнем справились к 16:02. Сведений о пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Авиаконструкторов утром 7 декабря загорелся автомобиль.

Видео: Telegram / Петербург с огоньком

Теги: горел автомобиль, суздальский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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