На Суздальском озере женщина обнаружила кости и зубы человека

Сейчас останки отправили на экспертизу.

В Выборгском районе местная жительница отправилась отдохнуть на берег озера, но впечатления от прогулки испортились после обнаружения человеческих останков на берегу. О событии Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах.

Накануне около 15 часoв дня в полицию обратилась 54-летняя местная жительница. Дама рассказала правоохранителям о необычной находке - на берегу Нижнего Большого Суздальского озера она нашла два человеческих зуба и фрагменты костей. На место происшествия прибыли эксперты. На данный момент они исследуют материалы.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что пес нашел человеческие останки в поле рядом с Колтушским шоссе.

Фото: pixabay