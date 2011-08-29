  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Суздальском озере женщина обнаружила кости и зубы человека
Вчера, 10:43
588
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Суздальском озере женщина обнаружила кости и зубы человека

0 0

Сейчас останки отправили на экспертизу.

В Выборгском районе местная жительница отправилась отдохнуть на берег озера, но впечатления от прогулки испортились после обнаружения человеческих останков на берегу. О событии Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах.

Накануне около 15 часoв дня в полицию обратилась 54-летняя местная жительница. Дама рассказала правоохранителям о необычной находке - на берегу Нижнего Большого Суздальского озера она нашла два человеческих зуба и фрагменты костей. На место происшествия прибыли эксперты. На данный момент они исследуют материалы. 

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что пес нашел человеческие останки в поле рядом с Колтушским шоссе. 

Фото: pixabay

Теги: ленобласть, останки, суздальское озеро, тело
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии