На Суздальском проспекте от сердечного приступа умер водитель загоревшегося авто

Мужчина перенервничал и бездыханно упал на обочине.

Вечером 15 января в Выборгском районе Петербурга произошла трагедия. Об этом сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по городу и Ленобласти.

Отмечается, что на Суздальском проспекте загорелся автомобиль. Водитель остановил транспортное средство и вышел из него. От сильного волнения у мужчины произошел сердечный приступ. В результате он скончался на месте происшествия.

Тело петербуржца пролежало на обочине возле авто до глубокой ночи. Мужчина был спортивного телосложения и прилично одет.

Ранее мы писали, что на улице Турку пенсионер умер у отделения почты.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор. Санкт-Петербург.