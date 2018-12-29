На улице Турку пенсионер умер у отделения почты

Пострадавшего заметили прохожие.

Во Фрунзенском районе Петербурга местный житель скончался во время посещения почтового отделения. Об этом сообщили очевидцы. По данным свидетелей несчастного случая, пожилой мужчина умер в доме 24 по улице Турку.

На данный момент на место инцидента прибыла бригада медиков. Они находятся рядом с лежащим пожилым человеком. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, что на проспекте Энтузиастов петербуржец стрелял в соседа по коммуналке.

Фото: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб