На улице Турку пенсионер умер у отделения почты

Во Фрунзенском районе Петербурга местный житель скончался во время посещения почтового отделения. Об этом сообщили очевидцы. По данным свидетелей несчастного случая, пожилой мужчина умер в доме 24 по улице Турку.
На данный момент на место инцидента прибыла бригада медиков. Они находятся рядом с лежащим пожилым человеком. Подробности происшествия выясняются.
Напомним, что на проспекте Энтузиастов петербуржец стрелял в соседа по коммуналке.
Фото: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб
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