  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На улице Турку пенсионер умер у отделения почты
Сегодня, 13:31
315
lesjasap

На улице Турку пенсионер умер у отделения почты

0 0

Пострадавшего заметили прохожие.

Во Фрунзенском районе Петербурга местный житель скончался во время посещения почтового отделения. Об этом сообщили очевидцы. По данным свидетелей несчастного случая, пожилой мужчина умер в доме 24 по улице Турку.

На данный момент на место инцидента прибыла бригада медиков. Они находятся рядом с лежащим пожилым человеком. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, что на проспекте Энтузиастов петербуржец стрелял в соседа по коммуналке.

Фото: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб

Теги: отделение почты, пенсионер, почта россии, улица турку
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Оставить комментарий