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На проспекте Энтузиастов петербуржец стрелял в соседа по коммуналке
Сегодня, 8:26
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lesjasap

На проспекте Энтузиастов петербуржец стрелял в соседа по коммуналке

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Причины вооруженной агрессии петербуржца устанавливаются.

Полиция по Красногвардейскому району  проверяет обстоятельства, привлекшие к стрельбе по живому человеку. О конфликте между петербуржцами сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Местный житель обратился за помощью в правоохранительные органы днем 13 января. Он рассказал, что сосед по коммунальной квартире сначала напал на него, а после произвел выстрелы, пытаясь задеть мужчину. Инцидент произошел в доме по проспекту Энтузиастов. Позже оперативники выяснили, что у подозреваемого было с собой травматическое оружие.

На данный момент пострадавшего госпитализировали медики скорой помощи. Предполагаемый 44-летний злоумышленник задержан. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.tv

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Теги: выстрелы, коммуналки, коммунальная квартира, мвд, проспект энтузиастов, соседи, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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