На проспекте Энтузиастов петербуржец стрелял в соседа по коммуналке

Причины вооруженной агрессии петербуржца устанавливаются.

Полиция по Красногвардейскому району проверяет обстоятельства, привлекшие к стрельбе по живому человеку. О конфликте между петербуржцами сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Местный житель обратился за помощью в правоохранительные органы днем 13 января. Он рассказал, что сосед по коммунальной квартире сначала напал на него, а после произвел выстрелы, пытаясь задеть мужчину. Инцидент произошел в доме по проспекту Энтузиастов. Позже оперативники выяснили, что у подозреваемого было с собой травматическое оружие.

На данный момент пострадавшего госпитализировали медики скорой помощи. Предполагаемый 44-летний злоумышленник задержан. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.tv