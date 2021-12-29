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На Суворовском проспекте запустят "зеленую волну" для общественного транспорта
Сегодня, 16:20
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На Суворовском проспекте запустят "зеленую волну" для общественного транспорта

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Светофорный приоритет позволит увеличить скорость движения общественного транспорта на дороге. 

В пятницу, 28 января, стало известно, что на Суворовском проспекте от Заячьего переулка до Тульской улицы запустят "зелёную волну" для общественного транспорта, передают в пресс-службе комитета по транспорту.

В 2022 году специалисты займутся строительством и модернизацией светофоров на участке от Заячьего переулка до Тульской улицы и от Суворовского проспекта до Большеохтинского моста. Так, на светофорах появтся датчики и антенны распределённой системы управления, которыт считывают данные с транспорта с определнным оборудованием и регулируют точность его расписания при подъезде к остановкам. 

Сообщается, что на время испытаний на двух троллейбусах №5 установят приборы для связи с дорожными контроллерами. Светофорный приоритет позволит увеличить скорость движения общественного транспорта на дороге. 

Ранее мы писали, что в этом году средняя стоимость поездки на метро для студентов Петербурга составит 15 рублей. По словам Беглова, подорожание разовых билетов связано и с общим уровнем инфляции, и со снижением туристического потока из-за пандемии.

Фото: Piter.tv

Теги: зеленая волна, общественный транспорт, светофор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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