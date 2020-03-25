На Суворовском проспекте троллейбус задом сбил пенсионерку

Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.

Днем 25 марта на Суворовском проспекте троллейбус наехал на пожилую женщину. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения.

Около трех часов дня у первых домов проспекта 26-летний водитель, проезжая по регулируемому перекрестку, задел задней частью троллейбуса 71-летнюю петербурженку, которая стояла на тротуаре у ограждения. Столкновение с транспортом оставило пешехода в тяжелом состоянии. Дорожная полиция уже ведет проверку по факту случившегося.

Ранее мы рассказывали, что четыре человека пострадали при столкновении двух иномарок в Невском районе.

Видео: Piter.TV