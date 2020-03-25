Четыре человека пострадали при столкновении двух иномарок в Невском районе

Один из них – 11-летний подросток.

Днем 25 марта в Невском районе Петербурга произошло серьезное ДТП. Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, на пересечении проспекта Александровской Фермы и улицы Седова столкнулись Kia Spectra и Opel. В распоряжении Piter.TV оказалось видео с моментом аварии.

Как стало известно нашему изданию, в ДТП пострадали четыре человека – три женщины и 11-летний подросток. Все они получили травмы средней степени тяжести.

В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что три человека пострадали в ДТП на Богатырском проспекте.

Видео: Piter.TV