На Ставрополье завели дело из-за гибели троих подростков в водоеме

Водолазы ищут тела погибших.

На Ставрополье завели уголовное дело из-за гибели троих подростков в водоеме. Об этом рассказали представители пресс-службы Следственного комитета по региону. Сейчас по данному факту ведется расследование по статье за причинение смерти по неосторожности.

Утонули трое подростков. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ пресс-служба СК РФ по региону

Известно, что трагедия зафиксирована на территории города Невинномысск. Ведутся поиски тел жертв. Ранее о пропаже несовершеннолетних журналистам сообщил глава края Владимир Владимиров. Чиновник уточнил, что 4 августа местные жители заметили детей, которые пытались преодолеть бурное течение реки на надувной лодке.

В Балтийском море нашли тело пожилой утопленницы из Петербурга.

Фото и видео: YouTube/Следственный комитет России