На Ставрополье задержаны сообщники, похитивших из магазинов 3,7 млн рублей

В общей сложности ими совершены четыре кражи в Невинномысске, Пятигорске, Предгорном и Труновском округах.

Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ставропольскому краю задержали четверых сообщников, похитивших из магазинов 3,7 млн рублей. Об этом сообщается на сайте МВД МЕДИА.

Организатор группы злоумышленников был задержан в Московской области. Двоих сообщников задержали в Нефтекумском округе, еще одного – в Ямало-Ненецком округе. По предварительной версии следствия, задержанные вступили в сговор для совершения хищения денежных средств.

Сообщается, что организатор группы подыскивал магазины в сельской местности вдали от густонаселенных территорий, самостоятельно проводил обследование объектов на наличие видеокамер или сигнализаций, после чего остальные члены группы грабили эти магазины. Установлено, что в общей сложности ими совершены четыре кражи в Невинномысске, Пятигорске, Предгорном и Труновском округах. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщали, что полиция задержала подозреваемого в убийстве, совершенном в 1999 году.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА