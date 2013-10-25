Александр Ковалев обвиняется в превышении должностных полномочий.

На Ставрополье задержали руководителя регионального управления Росимущества. Об этом рассказали представители Следственного комитета России по региону. Подозрение надзорного ведомства пало на Александра Ковалева. Мужчина проходит по делу о превышении должностных полномочий.

В рамках расследования уголовного дела следователь СК задержал руководителя Ковалева. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. пресс-служба СК РФ по Ставрополью

Следствие считает, что в декабре прошлого года фигурант расследования заключил с одной из организаций соглашение о купле-продаже земельного участка в Петровском районе. Стоимость территории с площадью с 140 тысяч квадратных метров была заявлена ниже кадастровой. Этими действиями злоумышленники нанесли ущерб бюджету в размере более 168 млн рублей.

Водителя микроавтобуса отправили под домашний арест по делу о гибели детей на Ставрополье.

Фото: Piter.tv