Мера пресечения фигуранту дела выбрана до 30 июня.

Водителя микроавтобуса отправили под домашний арест по делу о гибели детей на Ставрополье. О этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда. По информации от журналиста, подозреваемый освобожден из-под стражи.

Отказать в ходатайстве следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста...до 30 июня 2021 года. постановление судьи

Напомним, что фигуранта расследования задержали после ДТП. В ходе заседания мужчина признал вину в нарушении правил перевозки детей. При этом он считает, что не виноват в произошедшей аварии. Адвокаты просили суд выбрать меру пресечения в виде домашнего ареста, прокуратура - в виде заключения под стражу. Ранее проверка установила, что во время движения транспорта в салоне отсутствовал путевой лист и лицензия на перевозку пассажиров. Госавтоинспекция не была уведомлена о перевозке группы детей. На автобусе не были установлены проблесковые маячки и опознавательный знак "Дети". Выявлены технические неисправности в транспорте.

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Фото: Piter.tv