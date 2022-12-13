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На Ставрополье возле бетонного завода загорелись бочки с мазутом

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Площадь возгорания достигла 100 кв.м.

В Ставропольском крае возле бетонного завода загорелись бочки с мазутом. В настоящее время площадь возгорания составила сто квадратных метров. Соответствующее заявление сделали представители региональной пресс-службы ГУ МЧС. Инцидент зафиксирован в Шпаковском округе. К ликвидации последствий возгорания привлечены силы 45 человек личного состава экстренного ведомства и 13 единиц специальной техники. От ГУ МЧС задействованы 33 сотрудника и 10 единиц техники. Сведения о пострадавших уточняются.

В Шпаковском округе в хуторе Ташка произошел пожар на открытой территории рядом с заводом "Евробетон", ранг пожара №2. Горят бочки с мазутом на площади 100 кв. м.

пресс-служба ГУ МЧС по региону

В центре Якутска загорелся торговый центр.

Фото и видео: ГУ МЧС России, Telegram / SHOT

Теги: гу мчс, мазут, регионы, ставрополье, ставропольский край
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Происшествия, Пожар,

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