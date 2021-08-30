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На Ставрополье в массовом ДТП погибли шесть человек

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В результате аварии пострадал ребенок, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

На Ставрополье произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли шесть человек. Об этом информирует пресс-служба ГУМЧС по региону.

Трагедия произошла вечером 29 августа в Георгиевском городском округе в районе села Подгорного. По данным УГИБДД по Ставропольскому краю, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение поочередно с двумя "легковушками" и одним грузовиком. 

В результате ЧП на месте погибли пять человек, двое пострадавших были доставлены в медицинское учреждение. Один из них позже скончался от полученных в аварии травм. Уточняется, что вторым госпитализированным является несовершеннолетний. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Ранее в Тюмени произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием пяти легковых автомобилей.

Видео: ВКонтакте / Нетипичный Ставрополь

Теги: дтп с летальным исходом, массовое дтп, ставрополье
Категории: Новости России, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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