На Ставрополье маршрутка столкнулась с грузовиком

В результате аварии погибли семь человек.

В Ставропольском крае произошло ДТП с участием маршрутки и грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции.

Инцидент произошел днем 8 января на 45-м километре автодороги Новопавловск-Зольская-Пятигорск. По информации ведомства, водитель пассажирской ГАЗели совершал маневр левого поворота и столкнулся с КамАЗом.

В результате аварии погибли семь человек: водитель и шесть пассажиров маршрутки. Еще один пассажир и водитель грузовика доставлены в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия прокуратура организовала проверку.

Ранее мы сообщали, что в Новгородской области столкнулись 30 машин на трассе.

Видео: Telegram / Госавтоинспекция Ставрополья