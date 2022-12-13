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На Ставрополье грузовик устроил массовое ДТП после отказа тормозов

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По предварительным данным, причиной ДТП могла стать неисправность тормозной системы.

На Ставрополье грузовик устроил массовое ДТП после отказа тормозов. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Инцидент произошел 16 февраля на автодороге "Кавказ". Водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на 15 автомобилей, которые двигались впереди. В их числе были две пассажирские маршрутки.

Число пострадавших, а также степень тяжести вреда здоровью уточняется. Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению правил безопасности дорожного движения. По предварительным данным, причиной ДТП могла стать неисправность тормозной системы.

Ранее мы сообщали, что в ДТП с автобусом в Турции погибли восемь человек.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: грузовик, дтп, ставрополье
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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