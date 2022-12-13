В ДТП с автобусом в Турции погибли восемь человек

В полиции также сообщили о 36 пострадавших.

На территории Турции произошла смертельная автомобильная авария. Жертвами стали не менее восьми человек, еще порядка 36 пассажиров пострадали. Инцидент зафиксирован в местной провинции Афьонкарахисар. Общественный рейсовый транспорт направлялся из Диярбакыра, расположенного на юго-востоке страны в курортный город Бодрум, находящийся на западе. Правоохранительные органы уточнили, что водитель следовал на побережье Эгейского моря, но попал в ДТП в районе города Динар в центральной части страны. На скользкой дороге транспорт не удержался и вылетел за пределы проезжей части. После этого автобус перевернулся. В настоящее время обстоятельства аварии уточняются. На место направлены бригады медиков и правоохранительных органов.

В результате ДТП, произошедшего у деревни Хайдарлы южной провинции Афьонкарахисар, погибли восемь человек, пострадали 36, продолжаются попытки вытащить троих человек из-под автобуса сообщение местных СМИ

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Фото и видео: www.tgrthaber.com.tr