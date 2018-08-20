На Ставрополье автобус из Тбилиси протаранил КАМАЗ: Два человека погибли

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело. В сети опубликовано видео с места смертельной аварии с автобусом Тбилиси - Краснодар.

В минувшие выходные, в ночь на воскресенье, в Андроповском районе Ставропольского края произошло ДТП с участием рейсового автобуса и КАМАЗа с прицепом.

Сообщается, что водитель автобуса Тбилиси - Краснодар не справился с управлением и протаранил КАМАЗ с прицепом, который был груженый зерном. В результате ДТП на месте трагедии погибли два пассажира, гражданин Грузии и гражданин России. Около 20 человек получили травмы, 9 из них госпитализировали в больницу.

Автобус принадлежал грузинской фирме, в которой заявили, что автобус был исправен, а пассажиры застрахованы. Следственными органами Ставрополья по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Piter.TV сообщал ранее, что 15 августа под Воронежем автобус "Москва - Симферополь" при аналогичных огбстоятельствах протаранил впередиедущий КАМАЗ с зерном. Там погибла одна из пассажирок, жительница Крыма.

Видео: ВК, Видач; YouTube/The Caucasus Post