Пассажирский автобус "Москва - Симферополь" протаранил КАМАЗ под Воронежем

Появились подробности страшной аварии на трассе М4 "Дон".

Сегодня, 15 августа, на трассе М4 "Дон" под Воронежем произошло страшное ДТП с участием пассажирского автобуса и КАМАЗом.

Автобус следовал по маршруту "Москва - Симферополь". Сообщается, что в салоне было около 50 пассажиров, в том числе дети. Авария произошла около 5 утра на 610 километре М4 в Бобровском районе. По словам пассажиров, водитель ехал с превышением скорости. Перед самой аварией пассажирский автобус ехал за КАМАЗом груженым зерном. На спуске водитель грузовика притормозил, а водитель автобуса, по какой-то причине не среагировал вовремя, и протаранил КАМАЗ.

В результате мощного удара автобус получил сильные повреждения передней части. Сообщается об одном погибшем и 5 пострадавших, среди них ребенок.

ГИБДД предстоит выяснить все причины и обстоятельства ДТП.