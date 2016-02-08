Автобус с 44 пассажирами перевернулся по дороге в Хабаровск

По предварительной информации, пострадала лишь 70-летняя женщина.

В Хабаровском крае перевернулся пассажирский автобус, в котором ехали 44 человека. ДТП случилось в ночь на 8 октября.

По предварительной информации, транспортное средство, которое двигалось из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, перевернулось из-за уснувшего водителя.

Из-за аварии пострадала 70-летняя женщина. Она получила травмы средней степени тяжести, ее госпитализировали. Остальные пассажиры не пострадали, сообщает "Интерфакс".

В настоящее время информацию об аварии проверяют сотрудники правоохранительных органов.

Фото: angelswithwingstransport.com