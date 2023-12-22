На Старорусской улице с 21 марта перекроют проезд

Ограничения будут действовать до 29 мая.

В Центральном районе закроют проезд по Старорусской улице от Новгородской улицы до тупика. На этом участке будут проводиться работы по строительству газопровода. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения вводятся на период с 21 марта по 29 мая. Отметим, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ.

Автомобилистов попросили планировать маршруты движения с учетом новых ограничений.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что по нечетной стороне бульвара Алексея Толстого в Пушкине закроют движение транспорта.

Фото: Piter.tv