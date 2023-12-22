  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Старорусской улице с 21 марта перекроют проезд
Сегодня, 12:27
128
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Старорусской улице с 21 марта перекроют проезд

0 0

Ограничения будут действовать до 29 мая.

В Центральном районе закроют проезд по Старорусской улице от Новгородской улицы до тупика. На этом участке будут проводиться работы по строительству газопровода. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения вводятся на период с 21 марта по 29 мая. Отметим, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ.

Автомобилистов попросили планировать маршруты движения с учетом новых ограничений. 

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что по нечетной стороне бульвара Алексея Толстого в Пушкине закроют движение транспорта.

Фото: Piter.tv

Теги: водители, гати, перекроют проезд, старорусская улица, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии