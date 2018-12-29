На Старопетергофском проспекте ПАЗ сбил пешехода: петербуржец выжил

В центре Петербурга снегопад помешал водителю разглядеть на дороге человека.

Около 8 часов утра 17 января в Адмиралтейском районе Петербурга в результате автомобильной аварии пострадал пешеход. Водитель ПАЗа сбил человека, переходящего дорогу в зоне регулируемого перехода. Инцидент произошел по Старопетергофскому проспекту около здания 3 / 5. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

По сведениям полиции, жертвой оказался молодой человек 2007 года рождения. Он травмирован, но жив. Медики скорой помощи доставили пострадавшего в городскую больницу имени Раухфуса. Его состояние оценивается как средней тяжести.

ДПС проводит проверку обстоятельств случившегося. Возраст виновника аварии устанавливается. Известно, что шофер двигался от площади Репина к Рижскому проспекту.

Напомним, что в ДТП под Кингисеппом пострадали два ребенка и женщина.

Фото и видео: ГИБДД по региону.