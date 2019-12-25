Сбой на железной дороге в Петербурге и Ленобласти привлек внимание прокуратуры

Техническая неисправность на станции Пери задержала электрички в Петербурге и Ленобласти.

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура организовала проверку после задержек электричек на Приозерском направлении в Петербурге и Ленинградской области. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, причиной сбоя стала техническая неисправность стрелочного перевода на станции Пери.

В ходе проверки прокуратура оценит соблюдение требований безопасности движения железнодорожного транспорта и прав пассажиров.

Ранее на Piter.TV: на станции Сергиево электричка сбила нетрезвого мужчину. Его задело по касательной. В результате пострадавшего госпитализировали в больницу.

Фото: Piter.TV