В Пушкине двух мужчин оставили под стражей по делу об убийстве знакомого

Обвиняемых в убийстве мужчины в Пушкине арестовали до 11 декабря.

Пушкинский районный суд Петербурга заключил под стражу двух мужчин, обвиняемых в убийстве знакомого и сексуальном насилии над ним. Они останутся в СИЗО до 11 декабря. Об этом 13 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчинам предъявили обвинения по статьям об убийстве и сексуальном насилии. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. По данным пресс-службы судов, обвиняемых задержали 12 октября, в тот же день они признали вину.

По версии следствия, 10 октября один из фигурантов распивал алкоголь со знакомым в лесном массиве Баболовского парка в Пушкине. Позже к ним присоединился второй обвиняемый. Вместе они избили потерпевшего и совершили в отношении него действия сексуального характера.

Затем к мужчинам присоединились еще двое нетрезвых знакомых. Все вместе они собрались в квартире на Парковой улице, где вновь избили пострадавшего. После этого мужчину посадили на заднее сиденье автомобиля и отвезли в ангар. Там его подвесили на механическом кране-балке.

От полученных травм потерпевший скончался на месте. Двум обвиняемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 декабря.

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Фото: Piter.tv