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В парке Героев СВО в Петербурге создадут стену Памяти и две аллеи
Вчера, 21:41
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shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

В парке Героев СВО в Петербурге создадут стену Памяти и две аллеи

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На улице Верности в Петербурге появится стена Памяти в честь участников СВО.

В парке Героев СВО на улице Верности в Калининском районе Петербурга планируют создать стену Памяти в честь участников специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Парк расположен рядом с Пискаревским кладбищем. По замыслу властей, территория должна стать единым пространством, посвященным защитникам Отечества. Здесь также планируют проводить памятные мероприятия, организовывать патриотическое воспитание молодежи и создавать условия для семейного отдыха.

Центральным элементом парка станет площадь со стеной Памяти, посвященной подвигу бойцов. Проект также предусматривает создание Аллеи воинской славы и Аллеи героев.

В Смольном подчеркнули, что при разработке концепции развития парка необходимо учитывать мнения участников СВО. 

Фото: скриншот сервиса "Яндекс.Карты"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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