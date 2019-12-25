В парке Героев СВО в Петербурге создадут стену Памяти и две аллеи

На улице Верности в Петербурге появится стена Памяти в честь участников СВО.

В парке Героев СВО на улице Верности в Калининском районе Петербурга планируют создать стену Памяти в честь участников специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Парк расположен рядом с Пискаревским кладбищем. По замыслу властей, территория должна стать единым пространством, посвященным защитникам Отечества. Здесь также планируют проводить памятные мероприятия, организовывать патриотическое воспитание молодежи и создавать условия для семейного отдыха.

Центральным элементом парка станет площадь со стеной Памяти, посвященной подвигу бойцов. Проект также предусматривает создание Аллеи воинской славы и Аллеи героев.

В Смольном подчеркнули, что при разработке концепции развития парка необходимо учитывать мнения участников СВО.

Фото: скриншот сервиса "Яндекс.Карты"