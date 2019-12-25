Трассу "Кола" в Ленобласти перекроют из-за разводки Ладожского моста

Движение по трассе Р-21 "Кола" временно остановят на 45 минут.

Движение транспорта на трассе Р-21 "Кола" в Ленинградской области временно перекроют 28 ноября. Ограничение будет действовать с 10:00 до 10:45 на 40-м километре дороги в Кировском районе.

Причиной станет разводка Ладожского моста через Неву для прохода барже-буксирного состава. По информации ФКУ Упрдор "Северо-Запад", по водному пути проследуют суда "ОТ-2126", "Кап. Сковпен" и "А. Карташов". Их максимальная высота составляет 18,5 м.

В дорожном ведомстве принесли извинения за временные неудобства и рекомендовали автомобилистам учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Ранее мы сообщили о том, что на реставрацию Покровского сквера в Коломне выделят 91 млн рублей.

Фото: Piter.TV