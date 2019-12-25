В Ленобласти решили дополнительно отстрелить четырех волков после их появления

В Гатчинском районе за две недели отстрелили пять волков из-за их выходов к людям.

В Гатчинском районе Ленинградской области за две недели застрелили пять волков. После подтвержденных случаев выхода хищников к населенным пунктам Охотнадзор принял решение о дополнительном регулировании численности еще четырех особей. Об этом сообщает "Мойка78" со ссылкой на региональный комитет.

По данным ведомства, в конце апреля в районе насчитывалось семь волков. Летом у хищников появилось потомство, и сейчас взрослые особи обучают молодых охотиться.

В комитете пояснили, что молодым волкам легче добывать пищу в местах, где есть доступная добыча, в том числе вблизи населенных пунктов. Этим специалисты объясняют участившиеся случаи появления хищников рядом с поселениями.

Жителям района рекомендовали не оставлять домашних животных на самовыгуле, особенно в темное время суток.

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