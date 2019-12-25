Петербургские лесничества отменяют особые ограничения после окончания пожароопасного сезона.

В городских лесах Петербурга завершился пожароопасный сезон. Из-за похолодания и дождей активный период посещения природных территорий подходит к концу. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

В связи с окончанием сезона с отдыхающих снимают особые ограничения. Лесничества возвращаются к обычному графику патрулирования, а мониторинговый центр переходит на повседневный режим работы. При этом система "Лесохранитель", которая выявляет потенциальные угрозы, продолжит круглосуточно следить за лесными территориями, в том числе в выходные и праздничные дни.

За сезон специалисты расчистили 83,7 км минерализованных полос и 39,5 км квартальных просек. В рабочем состоянии поддерживали 26 источников водоснабжения, оборудованных подъездами для специальной техники.

Совместно с районными администрациями, МЧС и полицией лесничества организовали профилактические рейды. За это время провели около 1,5 тыс. бесед, в которых участвовали более 6,5 тыс. человек. Общая протяженность маршрутов наземного патрулирования составила 597 км.

В Комитете по благоустройству отметили, что совместная работа ведомств и лесничеств направлена на сохранение безопасности городских лесов и комфортных условий для отдыха.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина погиб в ночном пожаре на Светлановском проспекте.

Фото: Piter.TV