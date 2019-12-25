В Петербурге предупредили о фишинговых ссылках под видом фотографий знакомых

Мошенники рассылают сообщения с вопросом о фото, чтобы украсть пароли.

В Петербурге и Ленинградской области предупредили о мошеннической схеме с фотографиями в мессенджерах. Злоумышленники отправляют пользователям сообщения с вопросом, изображены ли они на снимке, и прикрепляют ссылку. Об этом сообщили в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Чтобы вызвать доверие, мошенники могут утверждать, что фотографию уже опубликовали на стороннем сайте или в социальной сети. При этом ссылка может вести на фишинговую страницу, предназначенную для кражи логинов и паролей, либо на ресурс с вредоносным файлом.

Загрузка такого файла способна привести к заражению устройства или потере доступа к аккаунтам. Даже если сообщение пришло от знакомого человека, переходить по ссылке не стоит: его учетную запись могли взломать.

В полиции рекомендуют удалить подозрительное сообщение и связаться с отправителем по телефону, чтобы проверить, действительно ли он присылал ссылку. Если пользователь уже открыл ее, не следует вводить личные данные на странице, даже если она копирует оформление известного сервиса.

Если пароль или код подтверждения уже введен на подозрительном сайте, необходимо как можно скорее сменить пароль и завершить посторонние сеансы в настройках аккаунта. Также не рекомендуется скачивать файлы из непроверенных источников.

Ранее мы сообщали, что мошенники придумали новую схему обмана пенсионеров с использованием "неучтенного" трудового стажа.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)