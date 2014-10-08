На Стародеревенской улице в социальном доме обновили лифты

В квартирах живут ветераны и инвалиды.

На Стародеревенской улице в доме 24, где проживают ветераны и инвалиды, обновили лифты. Об этом сообщили в пресс-службе жилищного комитета.

Работы провели после обращения жильцов в губернатору Северной столицы. Пожилые люди попросили заменит лифты, так как у них истек срок эксплуатации. Кроме того, во время движения лифты очень шумели.

Данный дом насчитывает 770 жителей и имеет четыре парадные, каждая из которых оборудована двумя лифтами. Изначально здесь были установлены маленькие пассажирские лифты. Теперь здесь появились и большие грузовые.

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Фото: Pxhere