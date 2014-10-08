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На Стародеревенской улице в социальном доме обновили лифты
Сегодня, 11:25
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На Стародеревенской улице в социальном доме обновили лифты

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В квартирах живут ветераны и инвалиды.

На Стародеревенской улице в доме 24, где проживают ветераны и инвалиды, обновили лифты. Об этом сообщили в пресс-службе жилищного комитета. 

Работы провели после обращения жильцов в губернатору Северной столицы. Пожилые люди попросили заменит лифты, так как у них истек срок эксплуатации. Кроме того, во время движения лифты очень шумели. 

Данный дом насчитывает 770 жителей и имеет четыре парадные, каждая из которых оборудована двумя лифтами. Изначально здесь были установлены маленькие пассажирские лифты. Теперь здесь появились и большие грузовые. 

Ранее мы писали, что обследование петербургских бомбоубежищ обойдется в 567 млн рублей.

Фото: Pxhere 

Теги: новые лифты, стародеревенская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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