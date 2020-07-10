На Стародеревенской из-за прорыва трубы образовался ледяной бассейн 

Все абоненты после аварии остались с водой в домах.

В пятницу, 10 июля, стало известно о том, что на Стародеревенской прорвало трубу с холодной водой. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Инцидент произошел ночью у дома №6 по Стародеревенской улице. В результате прорыва трубы ледяной водой затопило от Школьной улицы до улицы Савушкина.

Аварийной бригаде удалось ликвидировать аварию к трем часам ночи. Все абоненты остались с водой в домах.

Ранее мы сообщали о том, что при пожаре в трёшке на Малоохтинском проспекте погиб человек.

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