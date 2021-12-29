Видео: на Стародеревенской полыхает Volkswagen

Сведения о пострадавших не поступали.

В Приморском районе Петербурга загорелась иномарка Volkswagen на проезжей части. Инцидент произошел на Стародеревенской улице у дома 14. Об этом 11 января сообщает пресс-служба МЧС по Петербургу.

В 16:04 поступило сообщение о возгорании на пульт спасателей. В автомобиле выгорел моторный отсек. Спустя 15 минут 10 пожарных смогли локализовать огонь. К тушению огня также привлекали 2 спецмашины. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее пожар на набережной реки Фонтанки локализовали. К ликвидации пожара привлекли 16 единиц техники и 68 человек личного состава.

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