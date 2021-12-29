Пожар в Адмиралтейском районе локализовали

К ликвидации пожара привлекли 16 единиц техники и 68 человек личного состава.

Сообщение о пожаре на набережной реки Фонтанки, 139, поступило в 12:28. В квартире на третьем этаже происходило горение на площади 38 кв. метров,а также обгорели перекрытия между 3 и 4 этажами на площади 32 кв.метра. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербурга.

Так, из-за угрозы распространения пламени и угрозу людям, в 12:35 пожару присвоили дополнительный номер 1-Бис, а в 12:16 ранг пожара повысили до № 2. Локализовать возгорание удалось в 14:41. Сведения о пострадавших не поступали. Дополнительной информации о пожаре пока нет.

Огонь тушат 16 единиц техники и 68 человек личного состава.

Видео: пресс-служба МЧС