На Стачек трамвай влетел в иномарку Kia

Информации о пострадавших не поступало.

В субботу утром, 27 ноября, на перекрёстке Ленинского проспекта и Стачек трамвай влетел в автомобиль Kia. Дорожное происшествие остановило движение других участников движения. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцести "Вконтакте".

Как рассказали свидетели, дорожный инцидент произошёл в 10:15. Движение автомобилистов было перекрыто по Ленинскому проспекту в сторону одноимённой станции метро. Информации о пострадавших не поступало.

В комментариях добавили, что из-за затора многие не соблюдали правила дорожного движения и ехали на "зелёный" сигнал светофора, который предназначен для водителей, следующих прямо – по проспекту Стачек.

Ранее на проспекте Науки иномарка сбила маму с 4-летней дочкой. Пострадавших с черепно-мозговой травмой, переломом и ссадинами госпитализировали.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб