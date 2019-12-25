На Стачек образовалась пробка из-за массовой аварии

Информация о пострадавших пока не поступала.

На проспекте Стачек в Петербурге 26 сентября пять машин попали в массовую аварию. Об этом рассказали очевидцы в группе "

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

По словам очевидцев, автомобиль Nissan Juke перевернулся на бок у "Максидома".

За рулем была женщина, которая ехала в левом ряду, а из правого ряда перестраивался красный Nissan. При перестроении был сильный удар, и Juke вынесло на встречу и перевернуло. В ДТП пострадало пять машин.

На фотографиях видно, что машина перегородила дорогу другим автомобилистам. На место приехала машина скорой помощи, а также реанимация. Информация о пострадавших пока не поступала.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", на данном участке дороги растянулась пробка в сторону Петергофского шоссе длиной в километр.

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Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб