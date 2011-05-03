На Стачек дочь украла сноуборд и шубу из квартиры отца

В Кировском районе Петербурга на проспекте Стачек девушка украла из квартиры отца сноуборд и шубу. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.
В среду вечером, 22 сентября, в полицию сообщили о краже. Сообщается, что злоумышленник разбил окно на первом этаже и проник в квартиру. По данным МВД, из дома пропали сноуборд с ботинками, кроличья шуба, лазерный уровень, две рации и 40 долларов США. Сумма ущерба составила 21 916 рублей.
Полицейские задержали 24-летнюю дочь заявителя, подозреваемую в краже. После кражи завели уголовное дело, с девушки взяли подписку о невыезде.
Ранее полицейские Петербурга задержали очередных лжесантехников.
Фото: pexels
Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.