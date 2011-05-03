На Стачек дочь украла сноуборд и шубу из квартиры отца

Сумма ущерба составила 21 916 рублей.

В Кировском районе Петербурга на проспекте Стачек девушка украла из квартиры отца сноуборд и шубу. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

В среду вечером, 22 сентября, в полицию сообщили о краже. Сообщается, что злоумышленник разбил окно на первом этаже и проник в квартиру. По данным МВД, из дома пропали сноуборд с ботинками, кроличья шуба, лазерный уровень, две рации и 40 долларов США. Сумма ущерба составила 21 916 рублей.

Полицейские задержали 24-летнюю дочь заявителя, подозреваемую в краже. После кражи завели уголовное дело, с девушки взяли подписку о невыезде.

Ранее полицейские Петербурга задержали очередных лжесантехников.

Фото: pexels