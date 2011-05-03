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На Стачек дочь украла сноуборд и шубу из квартиры отца
Сегодня, 17:51
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На Стачек дочь украла сноуборд и шубу из квартиры отца

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Сумма ущерба составила 21 916 рублей.

В Кировском районе Петербурга на проспекте Стачек девушка украла из квартиры отца сноуборд и шубу. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.       

В среду вечером, 22 сентября, в полицию сообщили о краже. Сообщается, что злоумышленник разбил окно на первом этаже и проник в квартиру. По данным МВД, из дома пропали сноуборд с ботинками, кроличья шуба, лазерный уровень, две рации и 40 долларов США. Сумма ущерба составила 21 916 рублей.

Полицейские задержали 24-летнюю дочь заявителя, подозреваемую в краже. После кражи завели уголовное дело, с девушки взяли подписку о невыезде. 

Ранее полицейские Петербурга задержали очередных лжесантехников.

Фото: pexels

Теги: кража, проспект стачек, сноуборд
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все

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awesinov
Сегодня 18:34

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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Плюс
0
Минус
awesinov
Сегодня 18:33

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
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