На Среднеохтинском проспекте "обчистили" салон связи

Преступник стал угрожать пистолетом сотрудникам магазина.

Накануне вечером в один из офисов на Среднеохтинском проспекте пришел непрошенный гость. После визита преступника директор одного из салонов связи обратился в полицию Красногвардейского района.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в магазин зашел незнакомец, вооруженный предметом, похожим на пистолет. Пригрозив расправой, он скрылся с места происшествия и забрал с собой 120 тысяч рублей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по 162-й статье УК РФ (разбой).

Сотрудники полиции продолжают поиски злоумышленника.

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Фото: Piter.TV