На Среднеохтинском проспекте насильник пробрался к девушке в квартиру

Полиция вышла на его след.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 23 мая в полицию обратилась девушка 1996 года рождения.

Она заявила, что неизвестный преступник, угрожая, проник с ней в квартиру д. 47 по Среднеохтинскому проспекту и изнасиловал. Злоумышленник применял физическую силу к жертве.

Насильник в спешке оставил множество следов на предметах. Полиция вышла на его след: подозреваемый 1985 года рождения зарегистрирован в Выборге.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что молодому петербуржцу грозит срок за секс с 15-летней девочкой.

Фото: Piter.tv