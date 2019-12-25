Молодому петербуржцу грозит срок за секс с 15-летней девочкой

Парень вступал в интимную связь со школьницей неоднократно.

Следственный комитет Всеволожского района возбудил уголовное дело в отношении 18-летнего петербуржца за интимную связь с 15-летней жительницей Янино. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась мать девочки. Она рассказала, что встречи молодых людей проходили в феврале этого года в квартире на Новой улице.

Доверительную беседу со школьницей провела инспектор по делам несовершеннолетних. Девочка призналась, что неоднократно вступала в интимную связь с парнем. Уголовное дело было возбуждено по статье "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста".

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