Молодому петербуржцу грозит срок за секс с 15-летней девочкой

Следственный комитет Всеволожского района возбудил уголовное дело в отношении 18-летнего петербуржца за интимную связь с 15-летней жительницей Янино. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
В полицию обратилась мать девочки. Она рассказала, что встречи молодых людей проходили в феврале этого года в квартире на Новой улице.
Доверительную беседу со школьницей провела инспектор по делам несовершеннолетних. Девочка призналась, что неоднократно вступала в интимную связь с парнем. Уголовное дело было возбуждено по статье "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста".
Ранее мы писали, что в Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании 19-летней девушки.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все