На Среднеохтинском проспекте горело административное здание

В доме, где произошло возгорание, находится отдел полиции.

Сегодня, 4 декабря, в Красногвардейском районе горело административное здание. В нем находится отдел полиции. Пожар произошел на Среднеохтинском проспекте в доме № 2В/17. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:54. На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины.

В кабинете административного здания обгорела обстановка на площади 14 квадратных метров. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины. В 13:28 пламя потушили. Сведения о пострадавших не поступали.

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Фото: Piter.tv