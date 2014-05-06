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На Гончарной улице сгорела иномарка KIA
Сегодня, 11:24
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На Гончарной улице сгорела иномарка KIA

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Пожар тушили две спецмашины и десять человек личного состава.

В Центральном районе сегодня утром, 4 декабря, произошел пожар. На Гончарной улице у дома № 5 вспыхнул автомобиль KIA. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10:46. К этому часу в машине выгорел моторный отсек.

Пожар тушили две спецмашины и десять человек личного состава. В 11:01 пламя ликвидировали.

Сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания устанавливается.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге подросток отравился водкой с гашишем.

Фото: Piter.tv 
 

Теги: гончарная улица, горел автомобиль, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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