На Советском проспекте три пожарных машины не смогли проехать из-за парковки машин

Спецтранспорт не проехал из-за неправильной парковки жильцов жилого комплекса.

В Невском районе Петербурга поздно вечером пожарная служба не смогла проехать по указанном адресу. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Местные жители объяснили, что заметили три единицы спецтранспорта около 41 дома по Советскому проспекту. Сотрудники экстренной группы рассказали, что получили вызов. Однако открытого огня или задымления петербуржцы не видели.

На вопросы отвечают уклончиво, мол был вызов объяснили свидетели событий

Жители ЖК "Живи в Рыбацком" пояснили, что большегрузному транспорту не удалось проехать из-за скопившихся машин. Парковка частных транспортных средств вдоль дороги ограничила возможность пожарных подобраться к пункту назначения.

На данный момент подробностей о возможном возгорании нет.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Ростове под Ярославлем мужчина поджег жилой дом, погибли 5 детей и двое взрослых.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

