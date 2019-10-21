В Ростове под Ярославлем мужчина поджег жилой дом, погибли 5 детей и двое взрослых

19 октября в Ростове Ярославской области в пожаре многоквартирного дома погибли 5 детей и двое взрослых.
Под утро в многоквартирном доме произошел крупный пожар, который унес жизни 5 детей и двух взрослых. Следствие установило, что пожар возник в результате поджога.
Вскоре был установлен и мужчина, который совершил поджог. Им оказался мужчина 1982 года рождения, житель Ярославской области. На допросе мужчина признался, что в момент совершения преступления был сильно пьян и с трудом вспоминает события той ночи.
Видео и фото: СУ СК РФ по Ярославской области
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