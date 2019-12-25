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На Сорвальском кладбище пройдет субботник
Сегодня, 9:15
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На Сорвальском кладбище пройдет субботник

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Мероприятие организуют общественники.

В субботу, 23 мая, на кладбище мемориального парка Сорвали пройдут мероприятия по благоустройству православной гарнизонной части. Информация этом появилась в ВК-сообществе "Интересные события в Выборге".

Субботник станет частью проекта "Историческим объектам Выборга – заботу горожан". Его организаторы – общественное движение "Мемориальный парк Сорвали" и СКО "Станица "Выборгская"". К мероприятию может присоединиться любой желающий.

Сбор участников состоится в поселке Гвардейской на площади у магазина "Пятерочка". Интересующие вопросы можно задеть по телефону +79219701856.

Ранее мы рассказали о том, что В Светогорске пройдет "Час Памяти" по погибшим при взрыве дома.

Фото: http://www.mytravelbook.org

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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