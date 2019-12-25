На Сорвальском кладбище пройдет субботник

Мероприятие организуют общественники.

В субботу, 23 мая, на кладбище мемориального парка Сорвали пройдут мероприятия по благоустройству православной гарнизонной части. Информация этом появилась в ВК-сообществе "Интересные события в Выборге".

Субботник станет частью проекта "Историческим объектам Выборга – заботу горожан". Его организаторы – общественное движение "Мемориальный парк Сорвали" и СКО "Станица "Выборгская"". К мероприятию может присоединиться любой желающий.

Сбор участников состоится в поселке Гвардейской на площади у магазина "Пятерочка". Интересующие вопросы можно задеть по телефону +79219701856.

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Фото: http://www.mytravelbook.org