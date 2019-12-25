На Сорвальском кладбище пройдет мини-субботник

Участники проведут мероприятия по уходу за могилой Хакманов.

В субботу, 30 мая, общественное движение "Мемориальный парк Сорвали" приглашает принять участие в субботнике-экскурсии на немецкой части Сорвальского кладбища. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Интересный Выборг".

Сбор состоится в 12:00 в поселке Гвардейский напротив бывшего магазина "Фламинго". В ходе мероприятия участники вспомнят биографию Вильгельма Хакмана – финского мецената немецкого происхождения, который в конце 19 века развернул на территории нынешнего Выборга масштабную благотворительную деятельность. Затем состоится уборка на могиле знаменитого семейства.

Всех желающих принять участие в субботники предупредили о важности соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра.

Общаемся с соблюдением социальной дистанции 1,5-2 метра. Для того, чтобы задать уточняющие вопросы, необходимо обратиться по телефону +79219701856.

Ранее мы рассказали о том, что "Фаворит Выборг" провел ежегодный субботник.

Фото: ВКонтакте / vyborg_news