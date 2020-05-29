«Фаворит Выборг» провел ежегодный субботник

Сегодня, 29 мая, в Выборге прошел субботник в рамках традиционной акции под названием "Фаворит за чистый город". В нем приняли участие порядка 50-60 человек. Уборка проводилась как на городских территориях, так и на островах.
Участниками стали представители различных общественных объединений, депутаты, спортсмены спортивного клуба "Фаворит", управляющие компании, активные жители.
В этом году уборка проводилась в 16 округе Выборга. От мусора очищали гаражи и прилегающую территорию.
Также жители по улице Гагарина 20 и Рубежная, 29 обратились благоустроить территорию возле колодца. Почистили от грязи, покосили траву, отсыпали колодец. Также восстановили и покрасили скамейки.
Виктор Гришкин, руководитель аппарата совета депутатов МО "Выборгский район".
Организаторы субботника призвали жителей быть более ответственными и следить за порядком.
Хотелось бы обратиться к жителям Южного микрорайона и жителям города Выборга. Не оставайтесь равнодушными, всегда убирайте за собой мусор. И если видите, что кто-то нарушает, сделать замечание.
- призывает Гришкин.
Отметим, что силами активистов вот уже несколько лет проводятся масштабные субботники на территории Выборга и Выборгского района.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все