«Фаворит Выборг» провел ежегодный субботник

В уборке приняло участие более 50 человек.

Сегодня, 29 мая, в Выборге прошел субботник в рамках традиционной акции под названием "Фаворит за чистый город". В нем приняли участие порядка 50-60 человек. Уборка проводилась как на городских территориях, так и на островах.

Участниками стали представители различных общественных объединений, депутаты, спортсмены спортивного клуба "Фаворит", управляющие компании, активные жители.

В этом году уборка проводилась в 16 округе Выборга. От мусора очищали гаражи и прилегающую территорию.

Также жители по улице Гагарина 20 и Рубежная, 29 обратились благоустроить территорию возле колодца. Почистили от грязи, покосили траву, отсыпали колодец. Также восстановили и покрасили скамейки. Виктор Гришкин, руководитель аппарата совета депутатов МО "Выборгский район".

Организаторы субботника призвали жителей быть более ответственными и следить за порядком.

Хотелось бы обратиться к жителям Южного микрорайона и жителям города Выборга. Не оставайтесь равнодушными, всегда убирайте за собой мусор. И если видите, что кто-то нарушает, сделать замечание. - призывает Гришкин.

Отметим, что силами активистов вот уже несколько лет проводятся масштабные субботники на территории Выборга и Выборгского района.

