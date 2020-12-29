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На трассе "Сортавала" автомобиль врезался в мачту освещения
Сегодня, 16:20
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Alena_Zinovieva

На трассе "Сортавала" автомобиль врезался в мачту освещения

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В результате ДТП погиб один человек, еще один серьезно пострадал.

Днем 1 января на трассе "Сортавала" произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба пожарно-спасательной службы "Агалатовское".

Около полудня белая иномарка врезалась в мачту освещения. На снимках, опубликованных в сети, видно, как сильно пострадал автомобиль – у него разбиты все стекла, бампер, вывернуты на изнанку двери, повреждены крыша и багажник. От полученных травм скончался один человек. Еще одного пришлось деблокировать.

Пострадавшего увезли в больницу с травмами различной степени тяжести. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее мы публиковали видео смертельного наезда Lexus на пенсионера в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / ОУ "Пожарно-спасательная служба МО" Агалатовское

Теги: авария, смертельное дтп, трасса сортавала
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, ДТП,

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