  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Солнце в 2026 году ожидается до 10 вспышек высочайшего класса X
Сегодня, 13:55
128
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

На Солнце в 2026 году ожидается до 10 вспышек высочайшего класса X

0 0

Эксперт объяснил, какое развитие ситуации ожидается на Звезде.

Около  пяти или десяти вспышек класса Х может произойти на Солнце до конца 2026 года. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Сергей Богачев. 

Вспышки уровня X и M на Солнце будут сохраняться примерно до 2028 года, включительно. В минимуме они, как правило, исчезают. <…> В этом году мы ожидаем еще 5-10 вспышек уровня X.

Сергей Богачев, астроном

Эксперт уточнил, что солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на околоземной орбите в 10 нановатт на каждый квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз. Вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Облака этой плазмы могут достичь нашей планеты. В этом случае провоцируются магнитные бури.

Солнце снова возвращается к состоянию депрессии.

Фото: pxhere.com

Теги: астрономия, космос, сергей богачев, солнце
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии