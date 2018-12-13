"Стеклянное" ДТП парализовало движение на Софийской улице

В сети появилось видео с места происшествия.

Днем 21 мая на юге Петербурга произошло ДТП, которое парализовало движение на Софийской улице. По словам очевидцев, водитель грузовика не довез до адресата стекло и разбил его прямо на дороге. В сети появилось видео с места происшествия.

На записи видно, как рабочие разгребают груду разбитого стекла. Свидетели ДТП сообщают, что выехать из города теперь можно только по правой полосе. Некоторые водители были вынуждены ехать прямо по осколкам.

Ситуацию осложнили вставшие на перекрестке фуры. Автомобилистом требуется 20 минут, чтобы преодолеть небольшой участок дороги от Софийской до Дунайского. Выбраться на КАД — еще сложнее. Сейчас на пересечении Софийской улицы с проспектом Славы по-прежнему красно.

Ранее мы писали, что центр Петербурга окрасился в красный цвет из-за приезда вьетнамской делегации.

Фото, видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург